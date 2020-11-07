لكبرى محلات عصائر بالمملكة العربية السعودية - الاحساء :: ::{{● معلمين عصائر ●}}:: - خبره لا تقل عن سنتين - السن لايزيد عن 30سنة {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع صور من الشغل على الواتساب )::}} 01020001563 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 للاستفسار والتواصل من الساعة9 صباحا : 5 عصرآ :: 01020001563 واتساب عرض أقل