(فرصة عمل)
|لكبرى محلات عصائر بالمملكة العربية السعودية - الاحساء :: ::{{● معلمين عصائر ●}}:: - خبره لا تقل عن سنتين - السن لايزيد عن 30سنة {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع صور من الشغل على الواتساب )::}} 01020001563 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 للاستفسار والتواصل من الساعة9 صباحا : 5 عصرآ :: 01020001563 واتساب عرض أقل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071997
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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