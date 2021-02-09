(فرصة عمل)
|لكبرى شركات منتجات المعدنية بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{●لحام كهرباء●}}:: - خبره سنتين فى المنتجات المعدنية مثل حاويات النفايات وخازانات البنزين الراتب 2200ريال {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية حديثة فى السيرة الذاتيةو كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( لحام منتجات معدنية)::}} eltaef.hr2@gmail.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 للاستفسار والتواصل من الساعة9 صباحا :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083250
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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