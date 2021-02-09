لكبرى شركات منتجات المعدنية بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{●لحام كهرباء●}}:: - خبره سنتين فى المنتجات المعدنية مثل حاويات النفايات وخازانات البنزين الراتب 2200ريال {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية حديثة فى السيرة الذاتيةو كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( لحام منتجات معدنية)::}} eltaef.hr2@gmail.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 للاستفسار والتواصل من الساعة9 صباحا :