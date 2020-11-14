لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مشرف مبيعات

لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مطلوب للتعاقد: مشرفين مبيعات مياه* بالشروط التاليه: - السن لا يزيد عنه 35. - خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمجال المياه والعصائر والمواد الغذائيه. - رخصة قيادة ثالثه أو ثانيه أو أولى. - خالي من أي مرض يعيق العمل. - لديه قدره على التحمل. ** الوظائف متاحه للمقيمين بمصر فقط. برجاء ارسال السيره الذاتيه وصورة رخصة القياده على الايميل أو الواتس أب. المقابله خلال أيام من تاريخ هذا الاعلان الايميل Tec@ejadahr.com رقم الواتس اب: 01010766992