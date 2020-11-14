لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مشرف مبيعات

(فرصة عمل)
|لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مطلوب للتعاقد: مشرفين مبيعات مياه* بالشروط التاليه: - السن لا يزيد عنه 35. - خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمجال المياه والعصائر والمواد الغذائيه. - رخصة قيادة ثالثه أو ثانيه أو أولى. - خالي من أي مرض يعيق العمل. - لديه قدره على التحمل. ** الوظائف متاحه للمقيمين بمصر فقط. برجاء ارسال السيره الذاتيه وصورة رخصة القياده على الايميل أو الواتس أب. المقابله خلال أيام من تاريخ هذا الاعلان الايميل Tec@ejadahr.com رقم الواتس اب: 01010766992
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه نقي للمياه
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072360
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30 ريال
30 ريال