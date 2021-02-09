(فرصة عمل)
|لكبرى شركات المصاعد بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{● فني كهرباء مصاعد ●}}:: -شرط سبق لهم الخبرةفى متسوبيشي وتيسن وفوجي واوتيس - خبره لاتقل عن 3سنوات فى الصيانة والتركيب {{ بآدر بارسال السيرة الذاتيةعلى الواتس اب مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( فني كهرباء مصاعد )::}} 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 للاستفسار والتواصل من الساعة9 صباحا : 5 عصرآ :: 01020001563 واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083259
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