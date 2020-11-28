(فرصة عمل)
|لكبرى شركات التجارية بالمملكة العربية السعودية -القصيم :: ::{{● رئيس حسابات ●}}:: - خبره لا تقل عن10سنوات - السن لا يزيد عن 35 سنة علما بأن الحضور مباشرا للمقابلات بصور الاوراق يوم الثلاثاء .الموافق 1/12/2020. من الساعه 10 صباحا بمقر شركة الطائف للتوظيف بالخارج 77ش سوريا تقاطع ش السودان امام توكيل نيسان للسيارات اقرب محطة مترو البحوث ●}}👉 📣🧐🔘 ـ المناسب للوظيفة. يمكنه الحضور في موعد المقابلات مباشرة.بدون اتصال 👈👈👈 شرط الحضور بالكمامه الاتصال 01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074505
اتصل
2,000 ريال
2,000 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال