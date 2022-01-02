لكبرى شركات الادوية والاجهزية الطبية بالسعودية .بالرياض.:- مطلوب فورا:ـ ::{{● 📍 صيادلة شركات📍 ●}}:: ✅- يشترط الخبرة السابقة فى التسويق بالادوية والاجهزة الطبية ✅- شرط اجادة تامة باللغة الانجليزية ✅- العمر لا يذيد عن 35 سنة {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(صيدلى )::}} eltaef.hr2@gmail.com {{الاتصال والاستفسار كل يوم ماعدا الجمعة والسبت الساعه 10ص الى 4 م }} للاستفسار:- 01020001563 #صيدلى