(فرصة عمل)
|لكبرى شركات الادوية والاجهزية الطبية بالسعودية .بالرياض.:- مطلوب فورا:ـ ::{{● 📍 صيادلة شركات📍 ●}}:: ✅- يشترط الخبرة السابقة فى التسويق بالادوية والاجهزة الطبية ✅- شرط اجادة تامة باللغة الانجليزية ✅- العمر لا يذيد عن 35 سنة {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(صيدلى )::}} eltaef.hr2@gmail.com {{الاتصال والاستفسار كل يوم ماعدا الجمعة والسبت الساعه 10ص الى 4 م }} للاستفسار:- 01020001563 #صيدلى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117800
3,000 ريال
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30 ريال
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