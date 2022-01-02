لكبرى شركات الادوية والاجهزية الطبية بالسعودية .بالرياض.:- مطلوب فورا:ـ

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تفاصيل الإعلان
لكبرى شركات الادوية والاجهزية الطبية بالسعودية .بالرياض.:- مطلوب فورا:ـ ::{{● 📍 صيادلة شركات📍 ●}}:: ✅- يشترط الخبرة السابقة فى التسويق بالادوية والاجهزة الطبية ✅- شرط اجادة تامة باللغة الانجليزية ✅- العمر لا يذيد عن 35 سنة {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::(صيدلى )::}} eltaef.hr2@gmail.com {{الاتصال والاستفسار كل يوم ماعدا الجمعة والسبت الساعه 10ص الى 4 م }} للاستفسار:- 01020001563 #صيدلى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111 ريال
تاريخ الإعلان: 4/1/2022
رقم الإعلان: 2117800
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- في الجيزة مصر

#عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 مطلوب #مطلوب اخصائيات مطلوب #أخصائية عيون #تعاقد من مص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2021
صورة الاعلان: #أخصائية عيون - في الجيزة مصر

#أخصائية عيون

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 مطلوب #مطلوب اخصائيات مطلوب #أخصائية عيون #تعاقد من م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

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