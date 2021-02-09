(فرصة عمل)
|لكبرى المطاعم## العربية السعودية -المجمعة -الرياض:: ::{{●شيف اسماك●}}:: - شرط الخبرة فى المجال - سبق لة العمل فى مطاعم مشهورة - السن لايزيد عن 35 سنة ::{{●مساعدشيف اسماك●}}:: - شرط الخبرة فى المجال - سبق لة العمل فى مطاعم مشهورة - السن لايزيد عن 35 سنة {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية و كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( شيف اسماك) 🐟🐟 eltaef.hr2@gmail.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083246
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200 ريال
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100 ريال
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