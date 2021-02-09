لكبرى المطاعم## العربية السعودية -المجمعة -الرياض:: ::{{●شيف اسماك●}}:: - شرط الخبرة فى المجال - سبق لة العمل فى مطاعم مشهورة - السن لايزيد عن 35 سنة ::{{●مساعدشيف اسماك●}}:: - شرط الخبرة فى المجال - سبق لة العمل فى مطاعم مشهورة - السن لايزيد عن 35 سنة {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية و كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( شيف اسماك) 🐟🐟 eltaef.hr2@gmail.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بال