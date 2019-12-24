لكبرى المصانع التى تعمل بأفران الطبخ بالسعودية.الرياض: #ميكانيكا_انتاج #كه

(فرصة عمل)
|لكبرى المصانع التى تعمل بأفران الطبخ بالسعودية.الرياض: #ميكانيكا_انتاج #كهرباء_انتاج #Mechanics_production #Electricity_production #Engineers مطلوب فوراً:ـ ::{{●مهندسين انتاج/ كهرباء او ميكانيكا ●}}:: - خبرة فى افران الطبخ. وملم بأنظمة الغاز - خبرة تترواح من 5 : 7 سنوات بآدر بارسال السيرة الذاتية باللغة العربية+ مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046432
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1,000 ريال
اتصل