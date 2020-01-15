لكبرى الشركات بالمملكة العربية السعودية لفروعها . الرياض/جدة :- مطلوب فور

لكبرى الشركات بالمملكة العربية السعودية لفروعها . الرياض/جدة :- مطلوب فوراً:- {{● مسوق خبره في مجال التسويق الميداني ●}}:: - خبرة لا تقل عن 3سنوات في مجال العزل المائي والحراري / مواد البناء فقط - حاصل على رخصة قيادة سارية - مؤهل عالى - شرط الخبرة فى المجال فقط {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية + فديو توضيح بالخبرات .على الواتس }} 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الواتس ●》 www.eltaef.com للاستفسار:- 01020001563 الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا