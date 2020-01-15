لكبرى الشركات بالمملكة العربية السعودية لفروعها . الرياض/جدة :- مطلوب فور

(فرصة عمل)
|لكبرى الشركات بالمملكة العربية السعودية لفروعها . الرياض/جدة :- مطلوب فوراً:- {{● مسوق خبره في مجال التسويق الميداني ●}}:: - خبرة لا تقل عن 3سنوات في مجال العزل المائي والحراري / مواد البناء فقط - حاصل على رخصة قيادة سارية - مؤهل عالى - شرط الخبرة فى المجال فقط {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية + فديو توضيح بالخبرات .على الواتس }} 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الواتس ●》 www.eltaef.com للاستفسار:- 01020001563 الاتصال يوميا من الساعة 10صباحا : 4 مساءا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049363
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
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