لكبرى الشركات الصناعية بالسعودية. :- ـ لها عدة مواقع بالمملكة .الم

(فرصة عمل)
|لكبرى الشركات الصناعية بالسعودية. :- ـ لها عدة مواقع بالمملكة .المركز الرئيسي .الجبيل ـ مطلوب فوراً:- 📌::{{● مهندسين مشاريع ميكانيكا●}}:: ـ لغة انجليزية ممتازة ◀ خبرة 10 سنوات ◀ خبرة بشركات النفط والغاز وخزانات التخزين ◀ يفضل العاملين بمشاريع صناعية وخبرة فى خزانات النفط {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مهندس ميكانيكا خزانات النفط )::}} eltaef.hr2@gmail .com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099179
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11 ريال
1,111 ريال
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30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
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