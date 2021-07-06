لكبرى الشركات الصناعية بالسعودية. :- ـ لها عدة مواقع بالمملكة .الم

لكبرى الشركات الصناعية بالسعودية. :- ـ لها عدة مواقع بالمملكة .المركز الرئيسي .الجبيل ـ مطلوب فوراً:- 📌::{{● مهندسين مشاريع ميكانيكا●}}:: ـ لغة انجليزية ممتازة ◀ خبرة 10 سنوات ◀ خبرة بشركات النفط والغاز وخزانات التخزين ◀ يفضل العاملين بمشاريع صناعية وخبرة فى خزانات النفط {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مهندس ميكانيكا خزانات النفط )::}} eltaef.hr2@gmail .com