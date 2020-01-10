لفيت ودورت كتير ع مكان للاستثمار تعالى Paris Mall

(للبيع)
|ما تدورش كتير وتعالى امتلك محلك 28 م بموقع متميز فى Paris Mall بين ال R2 و ال R3 اكبر كتلتين كثافة سكانية في العاصمة الادارية واكبر ميدان رئيسى وتمتع بأكبر AQUARIUM للأسماك و DOLPHIN SHOW كل ده واكتر عندنا فى العاصمة الادارية بعائد استثمارى كبير واقساط تصل الى 10 سنين بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستثمر فى المضمون فى باريس مول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|112,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048339
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