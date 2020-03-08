لفترة محدودة شقتك في بيت الوطن | القاهرة الجديدة بسعر4850

(للبيع)
|تعاقد الان بافضل سعر للمتر شقتك دور متكرر بسعر متر 4850 جـ في قلب بيت الوطن القاهرة الجديدة. بالقرب من الفيوزون اكبر منطقة ترفيهية ومنطقة خدمات, متاح مساحات 266 م 3 غرف +3 حمام+2 تراس +ريسبشن +مطبخ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Benaa Company
|التليفون:
|01148540000
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|العنوان:
|8 Ahmed El Zomor street, 8th district, Nasr city- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,850 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055404
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