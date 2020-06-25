لفترة محدودة جدا محل في العاصمة كامل التشطيب وبأقل سعر

(للتقسيط)
|لفترة محدودة جدا امتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة بخصم 25% وادفع اول قسط بعد الاستلام في مول smart بجانب حي المال والاعمال وعدد كبير من الشركات الكبرى وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر ويعتبر اكبر حديقة مركزية بالعاصمة ومحلك 40م تشطيب كامل بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط اتصل حالا علي 01279848994 واحجز وحدتك قبل اي حد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|360,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061560
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