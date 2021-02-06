(فرصة عمل)
|لعيادة بيطرية العربية السعودية -الرياض:: ::{{●مساعد طبيب بيطرى ●}}:: - شرط المؤهل تمريض بيطرى - الخبرة فى نفس المجال {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية و كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مساعد طبيب بيطرى)::}} eltaef.hr2@gmail.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 للاستفسار والتواصل من الساعة9 صباحا : 5 عصرآ :: 01020001563 واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083248
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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