لعيادة بيطرية العربية السعودية -الرياض:: ::{{●مساعد طبيب بيطرى ●}}:: - شرط المؤهل تمريض بيطرى - الخبرة فى نفس المجال {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية و كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مساعد طبيب بيطرى)::}} eltaef.hr2@gmail.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الموقع المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 للاستفسار والتواصل من الساعة9 صباحا : 5 عصرآ :: 01020001563 واتساب