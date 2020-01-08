لعـشاق الفخـامه شارع اسكندر ابراهيم ا

(للبيع)
|كود(4209) بسم الله الرحمن الرحيم " لعـشاق الفخـامه شارع اسكندر ابراهيم امام سنترال ميامى شقة للبيع 100م غرفتين كبار ورسبشن قطعتين حمام ومطبخ بانوراما البحرفى الرخصة بالدور ال6 تشطيب #الترلوكس برج حديث برخصة اقصى ارتفاع البيع بالفرش 900 الف كاش او 950 تقسيط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|ميامى شارع اسكندر- ميامى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048253
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