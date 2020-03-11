لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء

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تفاصيل الإعلان
** بالحي الثاني شرق ** لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء شقه 135 م بحريه عباره عن : ( 3 غرف + 1 حمام + رسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع مميز قريبه من مركز المدينة ونادى جرين هيلز امام كمبوند الباتيو 5 عرض لمده اسبوع فقط بـ 450,000 ج كاش بدل من 499,000 ج لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01008011136

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العنوان: الحي الثاني- الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 450,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055747
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11/3/2020
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العنوان:

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القسم: 

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11/3/2020
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11/3/2020
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