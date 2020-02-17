لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
فرصه ذهبيه لا تكرر من شركه زياد للمقاولات والاستثمار العقارى ونقدم لكم اقوى العروض بـ #مدينة_الشروق ** بالحي الثاني شرق ** لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء شقه 135 م بحريه عباره عن : ( 3 غرف + 1 حمام + رسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع مميز قريبه من مركز المدينة ونادى جرين هيلز امام كمبوند الباتيو 5 عرض لمده اسبوع فقط بـ 450,000 ج كاش بدل من 499,000 ج لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زياد
التليفون: 01008011136

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي الثاني- مدينة الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 450,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2020
رقم الإعلان: 2053117
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صورة الاعلان: لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء - في القاهرة مصر

لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصه ذهبيه لا تكرر من شركه زياد للمقاولات والاستثمار العقارى ونقدم لكم اقوى العروض بـ #مدينة_الشروق .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: بالقرب من منطقة خدماتك امتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

بالقرب من منطقة خدماتك امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية وخليك قريب من المطاعم والكافيهات ونادى رياضى ومولات وحمامات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

244,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بروف ع منظر جمالى رائع فى تاون جيت - في القاهرة مصر

شقة للبيع بروف ع منظر جمالى رائع فى تاون جيت

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة فى تاون جيت بروف 100م واستمتع باجمل فيو للبحيرات الصناعية والمساحات الخضراء وهتعمل احلى حف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

314,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: باقل مقدم امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

باقل مقدم امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية قريبة لكل احتياجاتك مطاعم وكافيهات ومولات تجارية وع بعد دقائق من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة بعيد عن زحمة القاهرة - في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة بعيد عن زحمة القاهرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة الادارية بكمبوند green avenue وابعد عن زحمة القاهرة وعيش في هدوء واسترخاء وشقتك 168م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: امن مستقبل اولادك وامتلك شقتك بالعاصمة واستثمر براحتك - في القاهرة مصر

امن مستقبل اولادك وامتلك شقتك بالعاصمة واستثمر براحتك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امن مستقبلك ومستقبل اولادك وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت و زود دخلك وش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

17/2/2020
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صورة الاعلان: عيش الرفاهية بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

عيش الرفاهية بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة هتعيش في رفاهية واولادكم هيلعبوا في الكيدز اريا وحمامات السبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

223,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: بمقدم بسيط امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بمقدم بسيط امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بمقدم بسيط واطول فترة سداد وخليك قريب من حى السفارات والجامعة الروسية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: ع بعد 10 دقائق من المدينة الطبية امتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

ع بعد 10 دقائق من المدينة الطبية امتلك شقتك فى تاون جيت

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقتك بالقرب من المدينة الطبية عشان تحافظ ع صحتك وصحة اولادك وكمان هتستمتع باكبر مول تجارى باجمد البر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

221,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: شقتك بفيو مميز ورائع فى تاون جيت بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك بفيو مميز ورائع فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى تاون جيت واستمتع باجمل فيو للنهر الاخضر وكريستال لاجونز وقريب لكل احتياجاتك مطاعم وكاف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

232,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: خليك كسبان وامتلك مكتبك الادارى فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خليك كسبان وامتلك مكتبك الادارى فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتكون كسبان وفلوسك هتزيد بامتلاك مكتبك الادارى 29م تشطيب كامل وبالتكيفيات فى باريس مول قريب من الحى .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

319,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: شقة تمليك بالجيزة - في القاهرة مصر

شقة تمليك بالجيزة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة للتمليك شقة في منطقة حيوية ف الجيزة خلف المجزر الآلي مساحة 150م، عبارة عن 3 غرف نوم+ حمام+ مطب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

350,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: عايز شقة قريبة من طريق السخنة تعالى Town Gate - في القاهرة مصر

عايز شقة قريبة من طريق السخنة تعالى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى Town Gate قريبة من طريق السخنة ووسط كل خدماتك كافيهات ومطاعم ومولات وملاهى لاطفالك وبي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

245,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: شقتك فى تاون جيت قريبة من حى السفارات - في القاهرة مصر

شقتك فى تاون جيت قريبة من حى السفارات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية بالقرب من حى السفارات والحى الدبلوماسى وبview مميز ع المساح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: بموقع مميز امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بموقع مميز امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع باميز مواقع العاصمة الادارية ع شارع رئيسى عرضه 80م ومن الخلف شارع عرضه 60م وقريبة لكل احتي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

15/2/2020
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