(للبيع)
|فرصه ذهبيه لا تكرر من شركه زياد للمقاولات والاستثمار العقارى ونقدم لكم اقوى العروض بـ #مدينة_الشروق ** بالحي الثاني شرق ** لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء شقه 135 م بحريه عباره عن : ( 3 غرف + 1 حمام + رسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع مميز قريبه من مركز المدينة ونادى جرين هيلز امام كمبوند الباتيو 5 عرض لمده اسبوع فقط بـ 450,000 ج كاش بدل من 499,000 ج لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الثاني- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053117
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