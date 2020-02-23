لعشاق المواقع المميزة البوابة الاولى حدائق الاهرام

190 م واجهة ناصية منطقة ب 3 غرف منهم غرفة ماستر بحمام و 1 حمام مستقل و مطبخ و رسيبشن 3 قطع و بلكونة - دقيقتين للبوابة الاولى - قربهاا من موقف الحدائق - خطوتين لشارع جاردينيا اشهر شوارع الحدائق - قربها من جميع الخدمات الى ممكن تحتاجهاا - الشقة سوبر لوكس - دور تانى - عداد كهرباء قديم - عداد غاز - عداد مياة ( مستقل بالشقة ) - اسانسير شغال - متشطبة مداخل و سلالم وواجهة - الارض مسجله عقاريأ والمبني مرخص بالكامل وبة كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة New life للعقارت ك