لعشاق المواقع المميزة البوابة الاولى حدائق الاهرام

(للبيع)
|190 م واجهة ناصية منطقة ب 3 غرف منهم غرفة ماستر بحمام و 1 حمام مستقل و مطبخ و رسيبشن 3 قطع و بلكونة - دقيقتين للبوابة الاولى - قربهاا من موقف الحدائق - خطوتين لشارع جاردينيا اشهر شوارع الحدائق - قربها من جميع الخدمات الى ممكن تحتاجهاا - الشقة سوبر لوكس - دور تانى - عداد كهرباء قديم - عداد غاز - عداد مياة ( مستقل بالشقة ) - اسانسير شغال - متشطبة مداخل و سلالم وواجهة - الارض مسجله عقاريأ والمبني مرخص بالكامل وبة كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة New life للعقارت ك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen sayed
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|798,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053870
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