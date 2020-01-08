لعشاق الفخامه والتميز

(للبيع)
|بسم الله الرحمن الرحيم شقة للبيع 100م غرفتين كبار ورسبشن قطعتين حمام ومطبخ بشارع اسكندر ابراهيم امام سنترال ميامى بانوراما البحرفى الرخصة بالدور ال6 تشطيب الترلوكس برج حديث برخصة اقصى ارتفاع البيع بالفرش 900 الف كاش او 950 تقسيط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|ميامى اسكندر- ميامى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048374
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