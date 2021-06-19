لعشاق الفخامة و الجمال امتلك شقتك وسط افضل خدمات فى il Mondo

لعشاق الفخامة والذوق الراقى تعالى امتلك شقتك فى كمبوند il Mondo قريب من افضل الخدمات و باطلالة روعة ع المساحات الخضراء و كريستال لاجون شقة 192 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن + 3 حمام +dressing room + تراس +مطبخ ) قريب من حمامات سباحة و كافيهات و مطاعم ب133 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك وسط الفخامة والجمال فى كمبوند il Mondo بالعاصمة الادارية