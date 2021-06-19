لعشاق الفخامة و الجمال امتلك شقتك وسط افضل خدمات فى il Mondo

(للتقسيط)
|لعشاق الفخامة والذوق الراقى تعالى امتلك شقتك فى كمبوند il Mondo قريب من افضل الخدمات و باطلالة روعة ع المساحات الخضراء و كريستال لاجون شقة 192 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن + 3 حمام +dressing room + تراس +مطبخ ) قريب من حمامات سباحة و كافيهات و مطاعم ب133 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك وسط الفخامة والجمال فى كمبوند il Mondo بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الموندو- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|133,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097397
111,000 جنيه
100,000 جنيه
10 جنيه
750 جنيه
500 جنيه
700 جنيه
1 جنيه
500 جنيه
151,000 جنيه
125,000 جنيه
500 جنيه
12,000 جنيه
220,000 جنيه
170,000 جنيه
340,000 جنيه