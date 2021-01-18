لعشاق الفخامة امتلك شقتك تشطيب كامل بكابيتال هايتس 2

لمحبى الفخامة والجمال امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 بمنطقة مميزة بالعاصمة الادارية ع محور مركزى و منطقة منخفضة الكثافة لخصوصية اكتر مع عيلتك شقتك 131 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام + تراس ) و الجراج واشتراك النادى رياضى مجانى كل ده واكتر قريب من كل الخدمات اللى ملهاش مثيل ب 179 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بارقى كمبوند بالعاصمة الادارية