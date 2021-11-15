(للإيجار)
|لعشاق الرقي والفخامه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بين عباس العقاد ومكرم عبيد مكونه من(٣غرف نوم- ٣ريسبشن ٣حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات فرش راقي تشطيب هاي لوكس برج فخم مدخل شيك وبسعر خاص جدا اليوم ١٥٠٠ج والشهر ٣٠٠٠٠ج ولمعرفه المزيد عن عقاراتنا المميزه يمكنك الاتصال بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111429
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