لعشاق الرقي والتميز متاح الأن عرض شقه مفروشة للايجارعند سيتى ستارز مكونه من( ٣ غرف نوم – 2 ريسبشن حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات فيها نت واي فاي وبسعر لن يتكرر من غدا مطلوب فاليوم 800 والشهر 18000 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255