(للإيجار)
|لعشاق الرقي والتميز متاح الأن عرض شقه مفروشة للايجارعند سيتى ستارز مكونه من( ٣ غرف نوم – 2 ريسبشن حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات فيها نت واي فاي وبسعر لن يتكرر من غدا مطلوب فاليوم 800 والشهر 18000 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103158
100,000 جنيه
140,000 جنيه
95,000 جنيه
9,000 جنيه
7,500 جنيه
800 جنيه
1,000 جنيه
900 جنيه
1,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
9,000 جنيه
474,000 جنيه
413,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
470,000 جنيه
2,600 جنيه
378,000 جنيه