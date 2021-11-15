(للإيجار)
|لعشاق الرقي والتميز متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار سيتي ستار وسيتي سنترمكونه من( ٢غرف نوم -٢ريسبشن -وليفنج ٢حمام - فرش راقي تشطيب هاي لوكس برج فخم أمن ٢٤ساعة مدخل شيك وبسعرخاص لفتره محدوده جدا مطلوب فالشهر ١٤٠٠٠ج وللمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بنا علي 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111422
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