لعشاق الرقي امتلك بقرب الحي الدبلوماسي باقل مقدم

(للبيع)
|شقة 135 م مكونة من ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + جرين تراس + مدفأة ) فيو مميز على كريستال لاجون والممشى السياحي موقع دى جويا المميز : دي جويا 2 De Joya بقلب العاصمة الادارية الجديدة بمنطقة R8 بأطلاله على الممشي السياحي مباشرة وبالقرب من الحى الدوبلوماسي ومن حى السفارات و حى الوزارات و النهر الأخضر والحديقة المركزية مميزات دى جويا و الخدمات : -حمامات سباحة- نادي - مسارات للجري، والركض، وركوب الدراجات. - مواقف سيارات تحت الأرض. للتواصل على 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|angham
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|دى جويا العاصمة الادارية- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|188,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099923
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