لعشاق الرقي امتلك بقرب الحي الدبلوماسي باقل مقدم

شقة 135 م مكونة من ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + جرين تراس + مدفأة ) فيو مميز على كريستال لاجون والممشى السياحي موقع دى جويا المميز : دي جويا 2 De Joya بقلب العاصمة الادارية الجديدة بمنطقة R8 بأطلاله على الممشي السياحي مباشرة وبالقرب من الحى الدوبلوماسي ومن حى السفارات و حى الوزارات و النهر الأخضر والحديقة المركزية مميزات دى جويا و الخدمات : -حمامات سباحة- نادي - مسارات للجري، والركض، وركوب الدراجات. - مواقف سيارات تحت الأرض. للتواصل على 01013937774