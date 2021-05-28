لعشاق الرقى والذوق الراقى تعالى امتلك شقتك بسعر الكاش ف العاصمة الادارية

لعشاق الذوق الراقى و التصميم المميز تعالى امتلك شقتك بكمبوند الموندو بقلب العاصمة الادارية وعيش حياة راقية وسط خدمات مميزة كلوب هاوس و جيم وسبا و كافيهات كلها جمب شقتك 177 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس ) ب 117 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى عيش الرقى وسط الطبيعة الخلابة وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقة بتصميم مميزو بقلب العاصمة الادارية