لعشاق الرقى والذوق الراقى تعالى امتلك شقتك بسعر الكاش ف العاصمة الادارية

(للبيع)
|لعشاق الذوق الراقى و التصميم المميز تعالى امتلك شقتك بكمبوند الموندو بقلب العاصمة الادارية وعيش حياة راقية وسط خدمات مميزة كلوب هاوس و جيم وسبا و كافيهات كلها جمب شقتك 177 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس ) ب 117 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى عيش الرقى وسط الطبيعة الخلابة وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقة بتصميم مميزو بقلب العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|الموندو بالعاصمة الادارية- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|117,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095283
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