لعشاق الرقى امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)
|بتحب الرقى امتلك شقتك فى العاصمة السياحية بview ع الاهرامات وقريب من مطاعم وكافيهات و3 فنادق عالمية والمتحف المصرى شقتك 172 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الرقى فى العاصمة السياحية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|207,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051894
252,000 جنيه
550,000 جنيه
600,000 جنيه
750,000 جنيه
750,000 جنيه
4,200 جنيه
246,000 جنيه
3,200 جنيه
170,000 جنيه
2,650,000 جنيه
1 جنيه
1,050,000 جنيه
825,000 جنيه
4,500 جنيه
1,500,000 جنيه