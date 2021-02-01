لعشاق الرفاهية تعالى امتلك شاليهك وسط خدماتك فى سى فيو

(للبيع)
|عيش وسط رفاهية من غير حدود و امتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى قريب من كل الخدمات اللى هتحتاجها كافيهات و مطاعم وحمامات سباحة قريب من شاليهك 120 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح و بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك وعيش فى رفاهية من غير حدود فى الساحل الشمالى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|سى فيو الساحل الشمالى- الساحل الشمالى
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|527,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082369
312,000 جنيه
180,000 جنيه