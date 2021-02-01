لعشاق الرفاهية تعالى امتلك شاليهك وسط خدماتك فى سى فيو

عيش وسط رفاهية من غير حدود و امتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى قريب من كل الخدمات اللى هتحتاجها كافيهات و مطاعم وحمامات سباحة قريب من شاليهك 120 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح و بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك وعيش فى رفاهية من غير حدود فى الساحل الشمالى