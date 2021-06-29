لعشاق التميز و الرقى تعالى امتلك شاليهك فى Marassi الساحل الشمالى

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لعشاق التميز و الرقى تعالى امتلك شاليهك فى Marassi الساحل الشمالى - في الإسكندرية مصر

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انت من المميزين بامتلاك شاليه متشطب بالتكيفيات وقريب من كل الخدمات فى مراسى الساحل الشمالى عشان تستمتع باجمل بحر صافى فى سيدى عبد الرحمن وانت قاعد فى شاليهك (غرفتين نوم منهم غرفة ماستر+ ريسبشن + مطبخ +2 حمام + laundry + بلكونة +2 تراس بقعده حلوة مع اسرتك ) مع ارقى وافضل الخدمات كل ده باقساط مريحة جدا من غير فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و الحق صيفك وامتلك شاليهك فى مراسى الساحل الشمالى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مراسى الساحل الشمالى- الساحل الشمالى
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 284,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098392
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ع اجمل بحر فى سيدى عبد الرحمن امتلك شاليهك فى مراسى الساحل الشمالى

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29/6/2021
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26/6/2021
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14/6/2021
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12/6/2021
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5/6/2021
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2/6/2021
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صورة الاعلان: امتلك شاليه ع انقى شاطئ في الساحل الشمالي بالتقسيط المريح - في الإسكندرية مصر

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القسم: 

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2/6/2021
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الحي اللاتيني العلمين الجديدة – Latin District New Alamein

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1/6/2021
صورة الاعلان: S Bay North Coast – Smeralda Bay North Coast - في الإسكندرية مصر

S Bay North Coast – Smeralda Bay North Coast

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القسم: 

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1/6/2021
صورة الاعلان: D-bay North coast - في الإسكندرية مصر

D-bay North coast

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- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك ع انقى بحر في الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك ع انقى بحر في الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

عيش حياة سعيده انت وعيلتك وامتلك شاليه في الساحل الشمالي واستمتع ببحر صافي 120م(3عرف+2حمام+مطبخ امر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

163,000 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع في الساحل الشمالي ع افضل فيو بالتقسيط المريح - في الإسكندرية مصر

شاليه للبيع في الساحل الشمالي ع افضل فيو بالتقسيط المريح

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك ع احلى بحر في الساحل الشمالي واستمتع انت واسرتك باجمل فيو 60متر(غرفه+حمام+مطبخ امريكان+.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: عيش حياه سعيده وامتلك شاليهك ع اصفى بحر في الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

عيش حياه سعيده وامتلك شاليهك ع اصفى بحر في الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شاليهك ع اجمل فيو في الساحل الشمالي وكمان بالتفسيط المريح ومن غير فوايد خالص 110متر(3غرف+2حمام+رسيبش.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

205,000 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع في الساحل الشمالي بالقرب من جميع الخدمات - في الإسكندرية مصر

شاليه للبيع في الساحل الشمالي بالقرب من جميع الخدمات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

الحق الصيف من اوله وامتلك شاليهك ع اجمل فيو لاندسكيب وحمامات سباحه مساحة الشاليه 105(غرفتين+2حمام+ر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

221,000 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع فى قلب الساحل الشمالى - في الإسكندرية مصر

شاليه للبيع فى قلب الساحل الشمالى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تمليك جزئى مدى الحياة فى قلب الساحل الشمالى متشطبة سوبر لوكس ومفروشة بسعر 200,000 جنيه هتدفع مقدم &#.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

12/4/2021
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