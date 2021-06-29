لعشاق التميز و الرقى تعالى امتلك شاليهك فى Marassi الساحل الشمالى

(للتقسيط)
|انت من المميزين بامتلاك شاليه متشطب بالتكيفيات وقريب من كل الخدمات فى مراسى الساحل الشمالى عشان تستمتع باجمل بحر صافى فى سيدى عبد الرحمن وانت قاعد فى شاليهك (غرفتين نوم منهم غرفة ماستر+ ريسبشن + مطبخ +2 حمام + laundry + بلكونة +2 تراس بقعده حلوة مع اسرتك ) مع ارقى وافضل الخدمات كل ده باقساط مريحة جدا من غير فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و الحق صيفك وامتلك شاليهك فى مراسى الساحل الشمالى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|مراسى الساحل الشمالى- الساحل الشمالى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|284,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098392
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