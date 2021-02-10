لعشاق التميز امتلك شقة كاملة التشطيب فى كابيتال هايتس

انت مميز فى اسلوب حياتك بامتلاك شقة فى كابيتال هايتس باميز مواقع العاصمة الادارية شقتك تشطيب كامل + الجراج و عضوية النادى مجانا 156م ( 3 غرف نوم +3 حمام +ريسبشن +مطبخ + تراس + living +Dressing ) على اجمل view للنهر الاخضر وقريبة من منطقة الاستثمار وكل خدماتك اللى ملهاش حصر ب213 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بكمبوند مميز بالعاصمة الادارية