لعشاق التميز امتلك شقة كاملة التشطيب فى كابيتال هايتس

(للتقسيط)
|انت مميز فى اسلوب حياتك بامتلاك شقة فى كابيتال هايتس باميز مواقع العاصمة الادارية شقتك تشطيب كامل + الجراج و عضوية النادى مجانا 156م ( 3 غرف نوم +3 حمام +ريسبشن +مطبخ + تراس + living +Dressing ) على اجمل view للنهر الاخضر وقريبة من منطقة الاستثمار وكل خدماتك اللى ملهاش حصر ب213 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بكمبوند مميز بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|213,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083402
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