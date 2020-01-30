(للبيع)
|لعشاق التميز،امتلك شقتك الان ، باكتوبر ، بالتوسعات الشمالية 250 فدان منهم 50 فدان خدمات(طبية – تعليمية –تجارية – ترفيهية – رياضية ) امام ماونتن فيو وبورتو اكتوبر وبالقرب من مثلث الجامعات ( القاهرة فرع اكتوبر – مصر – الكندية ) وعلى بعد 9دقائق من مول العرب مساح ا ت تب د أ من 145 متر 3 نوم و2 حمام ومطبخ ورسبشن قطعتين سعر المتر ي ب د أ م ن 3200 ج ل ل ك ا ش وتقسيط حتى 4 سنوات بدون فوائد.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جسور
|التليفون:
|01117273059
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 october
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051052
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