لعشاق التميز،امتلك شقتك الان ، باكتوبر ، بالتوسعات الشمالية 250 فدان منهم 50 فدان خدمات(طبية – تعليمية –تجارية – ترفيهية – رياضية ) امام ماونتن فيو وبورتو اكتوبر وبالقرب من مثلث الجامعات ( القاهرة فرع اكتوبر – مصر – الكندية ) وعلى بعد 9دقائق من مول العرب مساح ا ت تب د أ من 145 متر 3 نوم و2 حمام ومطبخ ورسبشن قطعتين سعر المتر ي ب د أ م ن 3200 ج ل ل ك ا ش وتقسيط حتى 4 سنوات بدون فوائد.