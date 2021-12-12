(للبيع)
|لعشاق الاستثمار شقة لقطة للبيع بمدينة نصر على طريق النصر الرئيسى ببرج ادارى وطبى كبير تصلح سكنى او ادارى 100 م 2غرفة ريسبشن كبير مطبخ حمام تشطيب هاى سوبر لوكس دور 6 4 اسانسير امن 24 ساعة + باركينج للتواصل / 01099173198
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شيماء
|التليفون:
|01099173198
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|العنوان:
|مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114888
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