(للبيع)
|كود (1052) بسم الله الرحمن الرحيم لعشاق اسكندرية عروس الشرق وبحرها الابيض بالمندرة علي البحرمباشرة ورؤية خلابة للبحر والقصر جنالكم ببرج تحفة وشقق بمساحة 150م بانوراما البحر (3غرف + رسيبشن3قطع+2حمام +مطبخ)مباني 2016 رخصه اقصى ارتفاع الدور ال3 و5 و9 استلام فورى تشطيب سوبرلوكس عدادات ( مياة + كهربا +غاز) مدخل وسلالم رخام واجهة خرافية انتركم جراج امن السعر المطلوب 3 مليون و100الف قابل للتفاوض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|المندرة بحر- المندرة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049773
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