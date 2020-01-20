لعشاق اسكندرية عروس الشرق وبحرها الابيض

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صورة الاعلان: لعشاق اسكندرية عروس الشرق وبحرها الابيض - في الإسكندرية مصر

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كود (1052) بسم الله الرحمن الرحيم لعشاق اسكندرية عروس الشرق وبحرها الابيض بالمندرة علي البحرمباشرة ورؤية خلابة للبحر والقصر جنالكم ببرج تحفة وشقق بمساحة 150م بانوراما البحر (3غرف + رسيبشن3قطع+2حمام +مطبخ)مباني 2016 رخصه اقصى ارتفاع الدور ال3 و5 و9 استلام فورى تشطيب سوبرلوكس عدادات ( مياة + كهربا +غاز) مدخل وسلالم رخام واجهة خرافية انتركم جراج امن السعر المطلوب 3 مليون و100الف قابل للتفاوض
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: النجار للعقارات
التليفون: 01273484565

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العنوان: المندرة بحر- المندرة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,100,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/1/2020
رقم الإعلان: 2049773
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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: شقة بفلمنج 3 غرف - في الإسكندرية مصر

شقة بفلمنج 3 غرف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقة بالدور الأول علوى ، 3 غرف ورسبشن كبير قطعتين وحمام كبير ومطبخ بها جميع العدادات مياة وغاز وكهربا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: شقتك بشارع رئيسي سيدي بشر باقل مقدم وتقسيط مريح - في الإسكندرية مصر

شقتك بشارع رئيسي سيدي بشر باقل مقدم وتقسيط مريح

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقتك بشارع رئيسي سيدي بشر باقل مقدم وتقسيط مريح برج كايرو فيو الدورشقة واحدة 135م كلها على الشارع وف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع رشدي علي الترام - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع رشدي علي الترام

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كود (4063) بسم الله الرحمن الرحيم شقه للبيع رشدي علي الترام 245 متر 3 وجهات بحري مدخل رخام - 2 اسانس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: شقه 130م المنتزه شارع النبوي المهندس - في الإسكندرية مصر

شقه 130م المنتزه شارع النبوي المهندس

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بسم الله الرحمن الرحيم كود(4206) شقه 130م المنتزه شارع النبوي المهندس 3غرف ورسيبشن و 2 حمام تشطيب سو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

700,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد بمساكن ضباط طوسون ثلاث غرف وصالة مميزة - في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد بمساكن ضباط طوسون ثلاث غرف وصالة مميزة

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد بمساكن ضباط طوسون ثلاث غرف وصالة مميزة 01012412542 تقع الشقة في مساكن ضباط ط.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد بمساكن ضباط طوسون ثلاث غرف وصالة مميزة - في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد بمساكن ضباط طوسون ثلاث غرف وصالة مميزة

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد بمساكن ضباط طوسون ثلاث غرف وصالة مميزة 01012412542 تقع الشقة في مساكن ضباط ط.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: شقه 100م ميامي الجديده امام مدرسه القدس الدوليه - في الإسكندرية مصر

شقه 100م ميامي الجديده امام مدرسه القدس الدوليه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بسم الله الرحمن الرحيم كود(4207) شقه 100م ميامي الجديده امام مدرسه القدس الدوليه 3غرف ورسيبشن 2 قطعه.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

4,200,000 جنيه

12/1/2020
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