لضمان مستقبل اولادك امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2

اطمن ع مستقبل ولادك وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس باميز مواقع العاصمة الادارية بجوار الحى الدبلوماسى 118 م تشطيب كامل ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) قريب من نادى رياضى متكامل و حمامات سباحة و خدمات تانية كتير ب162 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد وبمجرد التعاقد تحصل على عضوية النادى والجراج هدية يلا كلمنا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك واطمن ع مستقبل ولادك فى العاصمة الادارية