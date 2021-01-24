لضمان مستقبل اولادك امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2

(للبيع)
|اطمن ع مستقبل ولادك وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس باميز مواقع العاصمة الادارية بجوار الحى الدبلوماسى 118 م تشطيب كامل ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) قريب من نادى رياضى متكامل و حمامات سباحة و خدمات تانية كتير ب162 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد وبمجرد التعاقد تحصل على عضوية النادى والجراج هدية يلا كلمنا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك واطمن ع مستقبل ولادك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|162,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081172
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