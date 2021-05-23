لضمان سكن راقى و استثمار مضمون تعالى امتلك شقتك فى كابيتال هايتس

(للبيع)
|اسكن فى مستوى راقى وسط خدمات مميزة فى كابيتال هايتس واستمتع باجمل فيو ع كريستال لاجون وامتلك شقتك تشطيب سوبر لوكس 111 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام +تراس ) قريب من مدينة الطبية و ارض المعارض ومول تجارى به مطاعم وكافيهات و خدمات تانية كتير بالجراج واشتراك النادى الرياضى مجانا ب152 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد لحباة راقية مع اولادك كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بارقى كمبوند بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|كابيتال هايتس- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|152,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094700
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