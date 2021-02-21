لضمان حياة رفاهية امتلك شقتك تشطيب كامل فى كابيتال هايتس 2

(للتقسيط)
|عيش حياة مليانة رفاهية وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 بسعر متر شامل التشطيب والجراج وكمان اشتراك النادى الرياضى وعيش وسط امن وحراسة 24 ساعة بفيو جميل ع المساحات الخضراء شقتك 156 م ( 3 غرف نوم + dressing + مطبخ +3 حمام +living + تراس ) بمقدم 213 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|213,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084629
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