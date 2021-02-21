لضمان حياة رفاهية امتلك شقتك تشطيب كامل فى كابيتال هايتس 2

عيش حياة مليانة رفاهية وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 بسعر متر شامل التشطيب والجراج وكمان اشتراك النادى الرياضى وعيش وسط امن وحراسة 24 ساعة بفيو جميل ع المساحات الخضراء شقتك 156 م ( 3 غرف نوم + dressing + مطبخ +3 حمام +living + تراس ) بمقدم 213 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية