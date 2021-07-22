لشركة مصاعد بالمملكة العربية السعودية .:- مطلوب فوراً:- ::{{● فنى كهرباء مصاعد (صيانة وتركيب)●}}:: ◀️ - خبرة فى صيانة وتركيب المصاعد {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( فنى كهرباء مصاعد )::}} eltaef.hr2@gmail .com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات و الاتصال بالارقام الموضحه●》 📍📣 (( تم تحديد موعد المقابلات يوم الاحد الموافق 1/8/2021. من 12 ظهرا : 3 عصرا . بمقر شركة الطائف في : 77 شارع سوريا - المهندسين - أمام توكي