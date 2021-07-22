(فرصة عمل)
|لشركة مصاعد بالمملكة العربية السعودية .:- مطلوب فوراً:- ::{{● فنى كهرباء مصاعد (صيانة وتركيب)●}}:: ◀️ - خبرة فى صيانة وتركيب المصاعد {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( فنى كهرباء مصاعد )::}} eltaef.hr2@gmail .com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات و الاتصال بالارقام الموضحه●》 📍📣 (( تم تحديد موعد المقابلات يوم الاحد الموافق 1/8/2021. من 12 ظهرا : 3 عصرا . بمقر شركة الطائف في : 77 شارع سوريا - المهندسين - أمام توكي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100634
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