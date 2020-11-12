لشركةمقاولات بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:- ::{{● مدير موارد بشرية (hr) ●}}:: - شرط مؤهل عالى . - شرط الخبرة فى المجال - السن لا يزيد عن 35 سنة - الراتب 2500ريال - لم يسبق لة العمل فى السعودية {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية باللغة العربية +صورة شخصية . مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مدير موارد بشرية)::}} eltaef.hr2@gmail.com www.eltaef.com الاتصال يوميا من الساعة 10 صباحا : 4 مساءا عدا الجمعة والسبت. للاستفسار / واتس.:- 01020001563