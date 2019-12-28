لسه قدامك فرصة كبيرة فى امتلاك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|فرصتك كبيرة فى امتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وملاعب رياضية باقل مقدم وباقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|151,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046824
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