لسه بتفكر و محتار شقتك هتكون فين؟؟

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|REHAM
|التليفون:
|01113255586
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|العنوان:
|- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102597
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