لسه بتدور ع شقة متشطبة بالكامل تعالى Town Gate

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لسه بتدور ع شقة متشطبة بالكامل تعالى Town Gate - في القاهرة مصر

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شقتك اللى بتدور عليها فى العاصمة الادارية متشطبة بالكامل 150م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2حمام )بالقرب من حى السفارات وفندق الماسة ومولات تجارية ومطاعم وكافيهات بمقدم بسيط واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك اللى بتدور عليها فى العاصمة الادارية الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 183,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/12/2019
رقم الإعلان: 2046431
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