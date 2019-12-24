لسه بتدور ع شقة متشطبة بالكامل تعالى Town Gate

شقتك اللى بتدور عليها فى العاصمة الادارية متشطبة بالكامل 150م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2حمام )بالقرب من حى السفارات وفندق الماسة ومولات تجارية ومطاعم وكافيهات بمقدم بسيط واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك اللى بتدور عليها فى العاصمة الادارية الجديدة