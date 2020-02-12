لسه بتدور علي قطعة ارض ومش لاقي مكان مناسب ولا سعر معقول ؟ يبقي ارضك عندنا بقلب الاسكندريه بمساحات تبدأ من 100متر و200متر لحي الفيلات واسعار مميزة جدا كاش وبالتقسيط يوجد لدينا جميع المساحات وفي مواقع مميزة جدا وعلي الطريق الدائري مباشر وشوارع تتميز بالاتساع 16م و10م و7م الاراضي تصلح لجميع الاغراض ومسجله للاستعلام والمزيد من التفاصيل برجاء الاتصال بنا : 01212800852 01029999944 01205309435