لسكن هادى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|اسكن بجوار حى السفارات و امتلك شقتك بكابيتال هايتس بموقع مميز بالعاصمة الادارية وسط حياة هادية قريب من كل خدماتك اللى بتحتاجها مساحات خضراء و كافيهات و منطقة مخصصة للاطفال شقتك 80 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +حمام ) تشطيب كامل ب 110 الف مقدم والباقى باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا ومتفكرش كتير وكلمنا دلوقتى ع 01201135481 و امتلك شقتك بموقع مميز فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|110,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081401
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