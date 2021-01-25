لسكن هادى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

اسكن بجوار حى السفارات و امتلك شقتك بكابيتال هايتس بموقع مميز بالعاصمة الادارية وسط حياة هادية قريب من كل خدماتك اللى بتحتاجها مساحات خضراء و كافيهات و منطقة مخصصة للاطفال شقتك 80 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +حمام ) تشطيب كامل ب 110 الف مقدم والباقى باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا ومتفكرش كتير وكلمنا دلوقتى ع 01201135481 و امتلك شقتك بموقع مميز فى العاصمة الادارية