لسكن راقى قريب من كل الخدمات امتلك شقتك فى الموندو

(للبيع)
|عيش فى مستوى راقى و سط افضل خدمات فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية و امتلك شقة 186 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +تراس جميل بفيو مميز ) واستمتع باجمل فيو ع لاند سكيب وارقى الخدمات كافيهات ومطاعم و حمامات سباحة كل ده فى كمبوند الموندو ب123 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا واتس ع 01201135481 وعيش حياة راقية فى كمبوند راقى بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|123,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095899
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