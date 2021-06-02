لسكن راقى قريب من كل الخدمات امتلك شقتك فى الموندو

عيش فى مستوى راقى و سط افضل خدمات فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية و امتلك شقة 186 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +تراس جميل بفيو مميز ) واستمتع باجمل فيو ع لاند سكيب وارقى الخدمات كافيهات ومطاعم و حمامات سباحة كل ده فى كمبوند الموندو ب123 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا واتس ع 01201135481 وعيش حياة راقية فى كمبوند راقى بالعاصمة الادارية