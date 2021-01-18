لستمتع بالمياه الفيروزية وامتلك شاليه بجاردن كبير في راس سدر

بمقدم57 الف بس امتلك شاليهك الخاص و هتلاقي كل اللي تحلم بيه في راس سدر وعيش وسط ارقي الخدمات من اكوابارك وحمامات سباحة ومطاعم ساحة57م مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) وقسط الباقي84 شهر بدون فوايد لتفاصيل اكتر اتصل علي 01013937774 او راسلنا ع واتساب