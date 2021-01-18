لستمتع بالمياه الفيروزية وامتلك شاليه بجاردن كبير في راس سدر

(للبيع)
|بمقدم57 الف بس امتلك شاليهك الخاص و هتلاقي كل اللي تحلم بيه في راس سدر وعيش وسط ارقي الخدمات من اكوابارك وحمامات سباحة ومطاعم ساحة57م مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) وقسط الباقي84 شهر بدون فوايد لتفاصيل اكتر اتصل علي 01013937774 او راسلنا ع واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|57,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080583
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