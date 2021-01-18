لستمتع بالمياه الفيروزية وامتلك شاليه بجاردن كبير في راس سدر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لستمتع بالمياه الفيروزية وامتلك شاليه بجاردن كبير في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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بمقدم57 الف بس امتلك شاليهك الخاص و هتلاقي كل اللي تحلم بيه في راس سدر وعيش وسط ارقي الخدمات من اكوابارك وحمامات سباحة ومطاعم ساحة57م مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) وقسط الباقي84 شهر بدون فوايد لتفاصيل اكتر اتصل علي 01013937774 او راسلنا ع واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 57,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/1/2021
رقم الإعلان: 2080583
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شاليهك الخاص وسط شبه جزيرة في راس سدر

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18/1/2021
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17/1/2021
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17/1/2021
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(للبيع)

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16/1/2021
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(للبيع)

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16/1/2021
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صورة الاعلان: شاليهك الخاص بجاردن بفيو ع اكوا بارك براس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك الخاص بجاردن بفيو ع اكوا بارك براس سدر

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62,000 جنيه

16/1/2021
صورة الاعلان: شاليه لقطة للبيع 3غرف بفيو مباشرع البحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه لقطة للبيع 3غرف بفيو مباشرع البحر في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه لقطة للبيع لو بتدور علي شاليه يبقي الاعلان ده علشانك امتلك شاليه من روزا بمقدم160الف بس.-مساح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

16/1/2021
صورة الاعلان: خلي فرحتك و فرحة كل اسرتك تكمل فى شاليهك الخاص فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

خلي فرحتك و فرحة كل اسرتك تكمل فى شاليهك الخاص فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

هتعيش احلي مصيف انت والي بتحبهم بامتلك شاليهك الخاص بفيو رائع ع البحر بمقدم 84 الف فقط وقسط الباقي ع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

16/1/2021
صورة الاعلان: صيف وقضي اجازة اسبوع في شاليهك الخاص وسط شبه جزيرة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف وقضي اجازة اسبوع في شاليهك الخاص وسط شبه جزيرة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك الخاص ومتفكرش تاني في الايجار شاليه مكون من(3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) في قريه مت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: متخليش الفرصة تفوتك واختار شاليهك الخاص بروف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

متخليش الفرصة تفوتك واختار شاليهك الخاص بروف في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم84 الف فقط امتلك شاليهك الخاص و هتعيش طول السنة في ارقي مستوي وخدمات متكاملة وبالقرب من اكوا ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك الخاص وسط كل الخادمات اللي نفسك فيه بمقدم62 الف بس - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك الخاص وسط كل الخادمات اللي نفسك فيه بمقدم62 الف بس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

في روزا هتمتلك شاليهك الخاص بالتقسيط المريح وبدون فوايد وسط كل خدمات اللي بتحلم بيها انت وافراد اس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع فى لاسيرينا عيون موسى لحياة حلوة ع البحر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع فى لاسيرينا عيون موسى لحياة حلوة ع البحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بتدور ع حياة حلوة ليك ولعيلتك وتستمتع باجمل بحر وشاطئ رملى تعالى راس سدر وامتلك شاليه 105 م ( 3 غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

87,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: فلوسك استثمرها كل يوم وامتلك شاليه بالفرش ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فلوسك استثمرها كل يوم وامتلك شاليه بالفرش ف راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فى لاسيرينا عيون موسى هتقدر تمتلك وتستثمر فى نفس الوقت بامتلاك شاليه بحديقة 80 م ( 2 غرفة نوم + ريسب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع متشطب بجاردن في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع متشطب بجاردن في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن في ارقي مكان في راس سدر و -استمتع بارقي خدامات القرية:نادي صحي به أفضل المتخصصين.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

13/1/2021
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