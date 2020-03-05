لسة اللي جاي احلي بأمتلاكك مكتب جديد في العاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لسة اللي جاي احلي بأمتلاكك مكتب جديد في العاصمة - في القاهرة مصر

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لسة اللي جاي احلي بأمتلاكك مكتب جديد في العاصمة الادارية الجديدة وبداية استثمار جديدة في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وجمب كل الخدمات مطاعم وكافيهات ومحلات تجارية وغيرهم كتير ومكتبك 41م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم يلا اتصل حالا علي 01279848994 واستثمر بالعاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 119,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055109
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16/2/2020
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15/2/2020
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