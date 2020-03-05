(للبيع)
|لسة اللي جاي احلي بأمتلاكك مكتب جديد في العاصمة الادارية الجديدة وبداية استثمار جديدة في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وجمب كل الخدمات مطاعم وكافيهات ومحلات تجارية وغيرهم كتير ومكتبك 41م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم يلا اتصل حالا علي 01279848994 واستثمر بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|119,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055109
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