لرفاهية ملهاش مثيل امتلك شاليهك بالتقسيط فى العين السخنة

(للبيع)
|عيش الرفاهية مع اولادك والناس اللى بتحبهم فى عين هيلز وسط افضل الخدمات وباجمل فيو ع كريستال لاجون شاليه (غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام ) تشطيب سوبر لوكس والتكيفيات هدية قريب من جيم وسبا و حمامات سباحة ومنطقة meditation للاسترخاء و صفاء ذهنك كل ده و اكتر موجود عندنا فى عين هيلز ب 163 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و عيش الرفاهية انت وعيلتك فى عين هيلز العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|عين هيلز- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|163,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096498
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