لرفاهية ملهاش مثيل امتلك شاليهك بالتقسيط فى العين السخنة

عيش الرفاهية مع اولادك والناس اللى بتحبهم فى عين هيلز وسط افضل الخدمات وباجمل فيو ع كريستال لاجون شاليه (غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام ) تشطيب سوبر لوكس والتكيفيات هدية قريب من جيم وسبا و حمامات سباحة ومنطقة meditation للاسترخاء و صفاء ذهنك كل ده و اكتر موجود عندنا فى عين هيلز ب 163 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و عيش الرفاهية انت وعيلتك فى عين هيلز العين السخنة