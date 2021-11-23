لراغبي الخصوصيه والهدوء شقتك وسط اجمل كمبوند في العاصمة

(للبيع)
|امتلك شقة مطلة علي حمام سباحة في R7 الكمبوند مصمم بأجمل التصاميم الهندسية لراغبي التميز والخصوصيه العالية مساحة شقتك 198م(3غرف+3حمام+مطبخ+ريسبشن)مطلة علي شارع رئيسى بأقل مقدم وقسط الباقي علي 10 سنين بالقرب من مركز المؤتمرات والنهر الاخضر ويبتعد قليلا عن القصر الرئاسى من خدمات الكمبوند صالة رياضية ومركز صحى صيدليات منطقة مخصصة لممارسة رياضة اليوجا عشان تعرف باقي خدمات الكمبوند كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهنده
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|ارمونيا- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|420,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112463
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