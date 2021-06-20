لراغبي التميز شقه للبيع بالقريه السياحيه الرابعه ب6 أكتوبر

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صورة الاعلان: لراغبي التميز شقه للبيع بالقريه السياحيه الرابعه ب6 أكتوبر - في الجيزة مصر

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لراغبي التميز شقه للبيع بالقريه السياحيه الرابعه ب6 أكتوبر موقع مميز بالقرب من وصلة دهشور ودقائق إلي مول العرب التقسيم ( 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ + بلكونه ) يوجد ( غرفه ماستر + دريسينج رووم ) المساحه 220م نصف تشطيب ثالث بلكونه يوجد اسانسير جميع المرافق ( كهرباء - مياه - غاز طبيعي ) السعر كاش / 1,650,000 جنيه للإتصال ت / 01146200600 – 01050355070 **من خارج مصر رجاء إضافة 002 لمزيد من التفاصيل رجاء التواصل هاتفيا أو علي الواتس اب شركة رمسيس للتسويق العقاري وإدارة الصفقات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: islam
التليفون: 01050355070

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العنوان: السياحيه الرابعه- 6 أكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,650,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097784
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