لراغبي التميز شقه للبيع بالقريه السياحيه الرابعه ب6 أكتوبر موقع مميز بالقرب من وصلة دهشور ودقائق إلي مول العرب التقسيم ( 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ + بلكونه ) يوجد ( غرفه ماستر + دريسينج رووم ) المساحه 220م نصف تشطيب ثالث بلكونه يوجد اسانسير جميع المرافق ( كهرباء - مياه - غاز طبيعي ) السعر كاش / 1,650,000 جنيه للإتصال ت / 01146200600 – 01050355070 **من خارج مصر رجاء إضافة 002 لمزيد من التفاصيل رجاء التواصل هاتفيا أو علي الواتس اب شركة رمسيس للتسويق العقاري وإدارة الصفقات