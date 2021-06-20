(للبيع)
|لراغبي التميز شقه للبيع بالقريه السياحيه الرابعه ب6 أكتوبر موقع مميز بالقرب من وصلة دهشور ودقائق إلي مول العرب التقسيم ( 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ + بلكونه ) يوجد ( غرفه ماستر + دريسينج رووم ) المساحه 220م نصف تشطيب ثالث بلكونه يوجد اسانسير جميع المرافق ( كهرباء - مياه - غاز طبيعي ) السعر كاش / 1,650,000 جنيه للإتصال ت / 01146200600 – 01050355070 **من خارج مصر رجاء إضافة 002 لمزيد من التفاصيل رجاء التواصل هاتفيا أو علي الواتس اب شركة رمسيس للتسويق العقاري وإدارة الصفقات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|islam
|التليفون:
|01050355070
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|العنوان:
|السياحيه الرابعه- 6 أكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,650,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097784
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