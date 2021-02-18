لراحتك و هدوئك امتلك شاليه وسط خدماتك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)
|بتدور ع راحتك و هدوئك تعالى قضى الويك اند فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من جيم وسبا و حمامات سباحة و اكوا بارك شاليه 115 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + 2 حمام + مطبخ امريكى ) بمقدم 161 الف والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 ومتضيعش الفرصة من ايديك و امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|161,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084374
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