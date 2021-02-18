لراحتك و هدوئك امتلك شاليه وسط خدماتك فى بالم بيتش السخنة

بتدور ع راحتك و هدوئك تعالى قضى الويك اند فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من جيم وسبا و حمامات سباحة و اكوا بارك شاليه 115 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + 2 حمام + مطبخ امريكى ) بمقدم 161 الف والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 ومتضيعش الفرصة من ايديك و امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش